Política Primeira reunião do comitê anti-Covid acontecerá nesta sexta-feira (26) Segundo pessoas presentes, a ideia da criação do comitê foi de Pacheco, e não de Bolsonaro

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), convocou governadores para uma primeira reunião após a criação do comitê anti-Covid. O encontro, virtual, foi marcado para sexta-feira (26) às 8h. O grupo foi anunciado na manhã desta quarta (24) após reunião de Jair Bolsonaro com a cúpula dos três Poderes e alguns governadores. Segundo pessoas presentes, a ideia...