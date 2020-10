A primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR de intenção de votos em Aparecida de Goiânia, segundo maior colégio eleitoral do Estado, será publicada no sábado (3). A cidade tem apenas três candidatos: o atual prefeito Gustavo Mendanha (MDB), o atual vice-prefeito Veter Martins (PSD) e o professor Bruno Felipe (PSOL).

O levantamento incluirá pesquisas espontânea, estimulada com os nomes dos três candidatos, rejeição e os dois possíveis cenários de segundo turno.

Na segunda-feira, o jornal divulgará como o aparecidense avalia as gestões de Gustavo Mendanha, do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Além disso, a pesquisa incluirá qual a principal área que o futuro prefeito de Aparecida deve priorizar, na opinião do eleitor.

Estão sendo ouvidos 401 eleitores e o resultado tem nível de confiança de 95%. A pesquisa seguiu a determinação da legislação eleitoral de registro na Justiça, sob o número GO-02198/2020.

Na semana passada, O POPULAR divulgou a primeira rodada da pesquisa Serpes na capital, que mostrou liderança do senador Vanderlan Cardoso (PSD), com a deputada Adriana Accorsi (PT) e o ex-governador Maguito Vilela (MDB) empatados no segundo lugar.