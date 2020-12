Política Primeira-dama Michelle Bolsonaro e ministra Damares Alves participam de eventos em Goiás Agenda neste sábado (12) deve ser cumprida em Goiânia e em Anápolis, incluindo almoço com o governador Ronaldo Caiado

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, participam de eventos em Goiás neste sábado (12) e entre os compromissos está previsto um almoço com o governador Ronaldo Caiado (DEM). A ministra cumpre a agenda também com a secretária nacional de Políticas Para as Mulheres, Cristiane Britto...