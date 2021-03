Política Primeira-dama em Goiás defende produção nacional da vacina “O Brasil tem capacidade de produzir 1,5 milhão de doses por dia", disse Gracinha Caiado

A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, que é presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), representou o Estado na reunião realizada na quinta-feira (11) com empresários que integram o movimento Unidos Pela Vacina. Na ocasião, ela defendeu a proposta do governador, Ronaldo Caiado (DEM), ...