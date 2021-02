Política PRF dispersa tentativa de bloqueio em Goiás

Um grupo de caminhoneiros tentou bloquear a passagem de veículos ontem na BR-060, próximo ao município de Guapó, colocando fogo em pneus no meio da rodovia. O objetivo dos transportadores era fazer com que Goiás aderisse a uma greve da categoria, iniciada no Sul do País, contra os altos preços do óleo diesel e pelo cumprimento da tabela de preços mínimos do frete. Mas o...