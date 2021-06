Política Previsto para esta semana, pedido de Goiás de adesão ao RRF é adiado Segundo o Ministério da Economia, o Estado está em tratativas para assinar o contrato de refinanciamento das dívidas que deixaram de ser pagas desde 2019 por liminares do STF

Com formalização prevista para o dia 12 de junho, o pedido de adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), do governo federal, foi adiado e a nova previsão é para a semana que vem. Segundo o Ministério da Economia, o Estado está em tratativas para assinar o contrato de refinanciamento das dívidas que deixaram de ser pagas desde 2019 por li...