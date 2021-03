Política Previsão é de 40 milhões de doses de vacinas em abril, diz Bolsonaro A principal vacina usada no Brasil ainda é a chamada Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac

O presidente Jair Bolsonaro também falou nesta quinta-feira (4), ao inaugurar trecho da Ferrovia Norte-Sul em São Simão, sobre a compra de vacinas contra a Covid-19, ponto de crítica a seu governo pela lentidão na condução do processo de imunização do País - pouco mais de 3% da população foi vacinada. Afirmou que o Brasil deve contar com, no mínimo, 40 milhões de dose...