Política Previdência em Goiás deve ter alíquota extra de até 8% Porcentual é previsto na PEC apresentada pelo governo e será usado de modo temporário apenas em caso de “colapso” previdenciário; precisa, porém, ser regulamentado por lei

A proposta de reforma da Previdência goiana prevê a autorização para que governo e demais Poderes apliquem, sobre os vencimentos de servidores públicos, uma alíquota extraordinária, além dos 14,25% já pagos atualmente, no caso de déficit previdenciário no Estado. A alíquota deve variar até 8%, de acordo com a faixa salarial dos servidores.A nova alíquota está prevista na Pro...