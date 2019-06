Política “Previdência é gota d’água no oceano” defende Vanderlan Para o senador goiano, reforma Tributária e dívida interna são os problemas mais graves do País

Mais importante do que a reforma da Previdência, para o senador Vanderlan Cardoso (PP), é a reforma Tributária e o pagamento da dívida interna do País. A defesa foi feita ontem em entrevista aos jornalistas Fabiana Pulcineli, Jackson Abrão e Luiz Geraldo, durante o projeto Previdência em Pauta. “Previdência é uma gota d’água no oceano com relação à nossa dívida pública...