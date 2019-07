Política “Pretendo beneficiar filho meu, sim”, diz Bolsonaro sobre indicação de Eduardo para embaixada O presidente demonstrou não se preocupar com a eventual perda de apoiadores e afirmou que a escolha não se configuraria nepotismo

O presidente Jair Bolsonaro defendeu, mais uma vez, a indicação do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Durante a mais recente de suas transmissões semanais no Facebook, nesta quinta-feira (17), ele afirmou que pretende “beneficiar o filho, sim”. "Se puder dar um filé mignon para o meu filho, eu dou”, disse ...