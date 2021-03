Política Presidente volta a atacar medidas restritivas

Um dia após ensaiar um tom mais moderado, usando máscara e fazendo uma defesa mais amena de procedimentos ineficazes, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar governadores que estão adotando medidas restritivas para tentar conter a disseminação do novo coronavírus.Em audiência virtual com pequenos e micro empresários, ao lado do ministro Paulo Guedes (...