Política Presidente publica apoio de ex- Bozo

Em um dia marcado por reações ao envio de mensagem com a convocação para atos contra o Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou nas redes sociais um vídeo de apoio feito pelo ex-comediante Wanderley Tribeck, que interpretou o palhaço Bozo na TV brasileira. No vídeo, Tribeck - hoje um pastor evangélico e à época conhecido como Wandeko Pipoca- c...