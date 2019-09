Política Presidente prevê ‘quase 20’ vetos à lei de abuso Líderes partidários afirmam que governo não tem votos suficientes e ameaçam derrubar vetos no Congresso

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que deve vetar “quase 20” dos 44 artigos do projeto de Lei de Abuso de Autoridade aprovado pelo Congresso em agosto. A sinalização do presidente de que o alcance dos vetos pode ser maior do que até então vinha anunciando provocou reação. Líderes partidários afirmaram que o governo não tem votos suficientes para sustentar os vet...