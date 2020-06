A defesa do presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que rejeite o compartilhamento de conteúdo do inquérito das fake news com os processos eleitorais que buscam a cassação da chapa presidencial eleita em 2018.

A pedido do PT, o TSE ainda vai analisar se inclui ou não as provas do inquérito do STF, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes - que nesta semana tomou posse como ministro do TSE.

Há também pedidos para inclusão dos conteúdos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI Mista) das Fake News.

A advogada Karina Kufa, que representa a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, afirmou que os pedidos devem ser rejeitados porque não teriam, segundo ela, relação com o objeto original da ação de investigação judicial eleitoral. “São diametralmente opostos ao que se discute na presente ação”, disse.