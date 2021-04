Política Presidente Jair Bolsonaro visita Goianápolis e sem máscara, conversa com população Ele cumprimentou população e posou para fotos a pedido de participantes

O presidente Jair Bolsonaro esteve em Goianápolis na manhã deste sábado (17) acompanhado do líder do PSL em Goiás, deputado Major Vitor Hugo. Por meio da grade de um campinho de futebol, sem máscara, ele cumprimentou a população, pegou na mão das pessoas e recebeu agradecimentos dos presentes que também pediram fotografias. No meio da conversa e da aglomeração que se f...