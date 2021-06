Política Presidente entra em voo comercial no ES e ouve gritos de 'genocida', 'fora, Bolsonaro' e 'mito' Inicialmente, foi recebido por um grupo de apoiadores, mas acabou sendo alvo de manifestantes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu passageiros ao entrar, na tarde desta sexta-feira (11), num avião comercial que estava parado no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Alguns passageiros gritaram “fora, Bolsonaro” e o chamaram de genocida. Outros o apoiaram com gritos de “mito”. Após ser hostilizado, ainda dentro da aeronave, o presidente respondeu...