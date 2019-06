Política Presidente dos Correios anuncia saída do cargo Demissão havia sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na sexta-feira (14), mas ontem o general Juarez Aparecido de Paula Cunha foi trabalhar normalmente

O presidente dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, anunciou nesta quarta-feira (19), pelo Twitter, sua saída do cargo. Acusado de "agir como sindicalista" pelo presidente Jair Bolsonaro, ele teve sua demissão anunciada pelo presidente durante um café da manhã com jornalistas na sexta-feira passada (14). Após o anúncio de Bolsonaro, Cunha foi trabalhar normalmente na segunda-feira (17) e, em vez de limpar as gavetas, avisou para um auditório lotado que não sairia até a formalização da demissão: “Só ...