Política Presidente do STF, Luiz Fux é diagnosticado com coronavírus Assessoria do ministro afirmou que ele passa bem e pretende comandar sessão na quarta (16)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, foi diagnosticado com coronavírus nesta segunda-feira (14). Segundo a assessoria do tribunal, o ministro passa bem. Ele foi submetido a exame no Rio de Janeiro após apresentar aumento da temperatura corporal. A comunicação do STF afirmou que Fux pretende conduzir a sessão da próxima quarta-feir...