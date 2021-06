Política Presidente do Sindicato dos Médicos de Goiás participou de reunião do 'Gabinete Paralelo' Integrante do grupo Médicos pela Vida, que defende uso de medicamento sem eficácia, diz que na ocasião não representava a corporação

Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego), Franscine Leão Rodrigues Acar Pereira era um dos profissionais de saúde presentes na reunião com o presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de setembro do ano passado para discutir questões relacionadas à pandemia da Covid-19. Imagens do encontro foram divulgadas no último dia 4 pelo site Metrópoles. Ao POPULAR, a...