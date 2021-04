Política Presidente do Senado diz que CPI da Pandemia será lida na terça-feira (13) O ministro do STF Roberto Barroso determinou que o Senado instale uma CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse, no sábado (10), que pretende ler em plenário, na sessão da próxima terça-feira (13), o requerimento de criação a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19. A declaração foi feita em entrevista à TV Globo. “Como presidente do Senado, eu recebi a decisão e vou cumpri-la na 1ª sessão do Senado Federa...