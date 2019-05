Política Presidente do PSL diz que manifestações pró-Bolsonaro são 'sem sentido', mas válidas 'Não há crise ética, não há crise moral, estão se resolvendo os problemas das reformas, então eu vejo sem sentido essa manifestação'

O presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou que não há sentido nas manifestações agendadas para o próximo domingo, 26, em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Na tarde desta terça-feira, 21, a bancada do partido no Congresso deve se reunir para decidir se apoiará formalmente os protestos. "Nós fomos eleitos democraticamente, institucionalmente, não há crise ética...