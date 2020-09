Política Presidente do MDB metropolitano, Carlos Júnior vê ‘oportunismo’ de Vanderlan

Para o presidente do MDB em Goiânia, Carlos Júnior, a mudança do discurso de Vanderlan Cardoso (PSD) em relação ao prefeito Iris Rezende (MDB) “é oportunista”. “Antes de Iris se aposentar, ele não prestava, agora virou conselheiro dele? Ele precisa explicar isso”, afirmou ao POPULAR. Sobre a visita do governador Ronaldo Caiado (DEM) com o candidato do PSD ao Paço, Carlos...