Política Presidente do FNDE é exonerado em mais uma baixa do Ministério da Educação O órgão é um dos principais braços do MEC, com um dos maiores orçamentos da pasta, cerca de R$ 58 bilhões, é responsável por garantir a transferência de recursos para programas

Rodrigo Sergio Dias foi exonerado da presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nesta segunda-feira, 23. O órgão é um dos principais braços do Ministério da Educação (MEC), com um dos maiores orçamentos da pasta, cerca de R$ 58 bilhões, é responsável por garantir a transferência de recursos para programas que vão d...