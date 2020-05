Política Presidente diz que sairá em janeiro de 2027 Surpreso ao ouvir que a ‘democracia pede sua renúncia ou impeachment’, presidente sinalizou acreditar que será reeleito em 2022

Confrontado sobre a possibilidade de renúncia ou impeachment, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que vai sair do Palácio do Planalto somente em 1º de janeiro de 2027, sugerindo que será reeleito em 2022.Bolsonaro não quis falar com a imprensa ontem, mas conversou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Em meio ao ...