Política Presidente diz que não vai e que não tem como interferir na Petrobras

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a falar ontem que não vai interferir nas decisões da Petrobras sobre o preço de combustíveis. Em entrevista após participar de um churrasco na casa de um amigo no Lago Sul, em Brasília, ele comemorou a redução do preço nas refinarias anunciada na sexta-feira. “A gente não vai interferir na Petrobras, eu não tenho c...