Política Presidente diz que atendeu partidos com cargos

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em transmissão ao vivo no Facebook, que há dois meses tem conversado com líderes e parlamentares de partidos do Centrão para garantir a governabilidade. Bolsonaro ressaltou que não houve tratativas sobre entrega de ministérios, bancos públicos ou empresas estatais, mas que cargos de segundo e terceiro escalão têm sido negociados...