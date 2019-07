Política Presidente da OAB acionará STF por fala de Bolsonaro sobre morte de seu pai Felipe Santa Cruz quer esclarecimentos do presidente sobre declaração: 'Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período militar eu conto para ele'

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai interpelar Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para esclarecimentos sobre as informações que diz ter a respeito da morte de seu pai, desaparecido na ditadura militar. Bolsonaro disse nesta segunda-feira: “Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período milita...