Política Presidente da OAB é denunciado por calúnia contra Moro

O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, pelo crime de calúnia contra o ministro da Justiça, Sergio Moro, e pede seu afastamento cautelar do Conselho Federal da OAB em função do “descontrole e destemperamento.” Em julho, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Santa Cruz afirmou que...