Política Presidente da Funarte, Miguel Proença é exonerado nesta segunda-feira (4) O decreto foi assinado pelo ministro chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni

Presidente da Funarte, o pianista Miguel Proença foi exonerado do cargo nesta segunda-feira, 4. O decreto foi assinado pelo ministro chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni. Miguel Proença, que era diretor da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, assumiu o posto na Funarte em fevereiro, depois da saída do ator Stepan Nercessian. A exoneração ...