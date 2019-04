Política Presidente da CNTA diz que cabe ao governo oferecer solução para impedir greve de caminhoneiros “A paralisação dependerá do que o ministro falar com a gente", disse Diumar Bueno

O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, disse hoje (23), que cabe ao governo buscar uma solução para evitar a paralisação dos caminhoneiros prevista para o dia 29 de abril. “A paralisação dependerá do que o ministro falar com a gente", disse o sindicalista antes de reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcís...