Política Presidente da CCJ no Senado decide votar convite a Deltan no próximo dia 19 Intenção é que o procurador preste esclarecimentos sobre as supostas mensagens trocadas por ele com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, durante a Operação Lava Jato

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), decidiu colocar em votação no próxima dia 19 um requerimento de convite ao procurador Deltan Dallagnol para prestar esclarecimentos sobre as supostas mensagens trocadas por ele com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, durante a Operação Lava Jato. Como pr...