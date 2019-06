Política Presidente da Câmara pretende votar reforma da Previdência até julho Para garantir quórum alto de presença, Rodrigo Maia está barrando pedidos de viagem de deputados após o feriado de Corpus Christi, no dia 20 deste mês

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou nesta segunda-feira (3) que pode pautar a proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019) para votação no plenário da Casa no mês de julho. Para garantir quórum alto de presença, Maia está barrando pedidos de viagem de deputados após o feriado de Corpus Christi, no dia 20 deste mês. Segundo o depu...