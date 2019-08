Política Presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo se filia ao Patriota Partido comandado por Jorcelino Braga em Goiás teve a recente filiação do senador Jorge Kajuru

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, formalizou na última quinta-feira (15) sua filiação ao Patriota, em solenidade realizada no auditório da sede do Legislativo Municipal. Policarpo, que foi eleito pelo PTC, estava sem partido desde que deixou o Pros, no qual se filiou no ano passado. O partido comandado por Jorcelino Braga em Goi...