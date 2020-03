Política Presidente da Câmara de Cristalina e mais dois vereadores são presos em operação do MP-GO Operação Toma Lá Dá Cá apura a prática de rachadinha e também cumpre nove mandados de busca e apreensão

O presidente da Câmara Municipal de Cristalina e mais dois vereadores foram presos nesta terça-feira (10), durante a Operação Toma Lá Dá Cá, do Ministério Público de Goiás, que apura a prática de rachadinha, esquema que consiste no repasse de parte do dinheiro recebido por servidores a políticos e assessores. A operação cumpriu ainda nove mandad...