Política Presidente da Câmara apresenta projeto para instituir feriado do Dia da Consciência Negra em Goiânia Após acordo com o prefeito Iris Rezende (MDB), vereador Romário Policarpo apresentou proposta em plenário

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), apresentou nesta quinta-feira (21), projeto para incluir no calendário oficial do Município o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Policarpo apresentou o projeto depois de uma reunião com o prefeito Iris Rezende (MDB) na última quarta-feira (20), juntamente com Marinete Silva, mãe de Marielle Franco,...