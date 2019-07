Política Presidente da Assembleia quer alternativa ao RRF Lissauer Vieira (PSB), que anunciou formação de comissão com representantes dos Três Poderes para estudar o tema, tem dito que medida do governo federal é “um remédio muito amargo”

Depois de anunciar a criação de uma comissão com representantes dos três poderes para estudar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), afirmou que espera, ao final dos trabalhos do grupo, apresentar uma alternativa ao plano de ajuda federal, aposta do governador Ronaldo Caiado (DEM) para ajustar as contas do Es...