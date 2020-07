Política Presidente da Apae em Anápolis assumirá comando do Ipasgo Posse de Hélio está prevista para a manhã de quinta-feira, 2

O advogado Hélio Lopes será o novo presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo). Filiado ao DEM de Anápolis, ele deixará a presidência da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) da cidade para substituir Silvio Fernandes (DEM) no comando do instituto. A posse de Hélio está prevista para a manhã de quinta-feira, 2, e r...