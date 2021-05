Política Presidente da Anvisa critica à CPI da Covid uso de cloroquina e falas negacionistas de Bolsonaro Torres também confirmou a tentativa de alterar, por meio de um decreto presidencial, a bula da hidroxicloroquina

Aliado próximo e amigo do presidente Jair Bolsonaro, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antônio Barra Torres, surpreendeu integrantes da CPI da Covid nesta terça-feira (11) ao criticar as falas e ações negacionistas do chefe do Executivo e pedir para que ninguém siga suas orientações. Barra Torres também confirmou a tentat...