Política Presidente comemora aprovação de reforma

Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou a Câmara dos Deputados pela aprovação ontem, em primeiro turno, da Reforma da Previdência. No texto, ele citou nominalmente o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que se emocionou ao proclamar o resultado de 379 votos favoráveis e 131 contrários ao texto. Bolsonaro acompanhou o processo de votação do Palácio do P...