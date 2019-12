Política Presidência gasta R$ 8 mi em viagens Cálculo abrange viagens nacionais e internacionais feitas por Jair Bolsonaro e sua comitiva ao longo de quase um ano de mandato

A Presidência da República gastou R$ 8 milhões em quase um ano do governo Jair Bolsonaro, apontam dados obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo via Lei de Acesso à Informação (LAI). As despesas englobam viagens do presidente e de servidores em apoio ao Planalto para dentro e fora do País. Somente a última viagem internacional ao Sudoeste Asiático e Oriente Médio gerou uma...