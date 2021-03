Política Presença militar no governo leva a crise

A politização das Forças Armadas nos últimos anos e sua ampla participação no governo de Jair Bolsonaro é apontada por especialistas como um dos fatores da crise inédita na redemocratização que se instaurou após a demissão do general Fernando Azevedo Silva do Ministério da Defesa nesta segunda-feira (29). Ao deixar o cargo, Azevedo destacou em nota ter “preservado as ...