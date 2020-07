Política 'Presença de militares no governo torna política menos transparente', diz analista Para o cientista político Octavio Amorim Neto, Bolsonaro criou 'ambiguidade enorme em relação ao lugar das Forças Armadas'

O cientista político Octavio Amorim Neto, da Fundação Getúlio Vargas, avalia que, com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de envolver um grande número de militares no seu governo, estabeleceu-se “ambiguidade enorme em relação ao lugar das Forças Armadas” na política. O processo, analisa, enfraquece o controle civil sobre as corporações, torna menos transparente a p...