Política Prefeituras goianas começam a receber emendas parlamentares 'sem carimbo' Em ano eleitoral, prefeitos receberão maioria dos recursos de transferência especial em 30 de junho; especialista aconselha cuidados no gasto

Os municípios começam a receber, no próximo dia 30, parte das emendas parlamentares pagas por meio de transferência especial criada pelo Congresso Nacional no fim de 2019, e que chegarão aos cofres das prefeituras sem passar por órgãos intermediadores, como a Caixa Econômica Federal. No total, 55 municípios devem receber, até o fim do ano, R$ 23,3 milhões nesse tipo de e...