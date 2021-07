Política Prefeituras compram veículos de luxo para prefeitos e secretários Cachoeira Alta abriu licitação no valor estimado de R$ 349 mil, Cocalzinho estima despesa de R$ 350 mil e Pirenópolis deve gastar R$ 272 mil

Municípios goianos têm investido na compra de veículos de luxo para atender prefeitos e secretários. A principal justificativa é a necessidade de realizar longas viagens em busca de emendas parlamentares. Cachoeira Alta, no Sul de Goiás, é uma das cidades com processo de licitação aberto. A prefeitura publicou edital para aquisição de veículo automotor com sete luga...