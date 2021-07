Política Prefeitura volta a pagar servidor cedido à Câmara de Goiânia Rogério Cruz revoga mudança feita por Iris Rezende e Paço passa a gastar mais R$ 258.064,46 por mês com salários de 70 funcionários que estão à disposição do Legislativo

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), assinou decreto que devolve à Prefeitura a atribuição de pagar o salário de origem dos servidores cedidos pelo Paço Municipal à Câmara. Com isso, o Executivo passa a gastar mais R$ 258.064,46 mensais com folha de pagamento de trabalhadores que estão atuando no Legislativo, em mais uma bondade da atual gestão ao parlamento g...