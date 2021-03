Política Prefeitura segue decreto do Estado Após recuo em plano de escalonamento regional, prevalece modelo de 14 dias de fechamento seguidos por 14 de abertura

Depois de quase aderir a um esquema de escalonamento entre as zonas da capital, a Prefeitura de Goiânia decidiu por alinhar o decreto de restrição das atividades à norma estadual, que estabelece um escalonamento de 14 dias de fechamento seguidos por 14 de abertura. Com isso, parte do comércio e outros serviços que estavam suspensos voltam a funcionar na quarta-feira (3...