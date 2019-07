Política Prefeitura não poderá remanejar verbas sem aprovação da Câmara Emenda de Álvaro da Universo (PV) deve inviabilizar, na prática, que o prefeito Iris Rezende (MDB) possa alterar dotações orçamentárias sem autorização do Legislativo

A Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020 passou ontem no plenário da Câmara de Goiânia com uma mudança que, na prática, zera o chamado índice de remanejamento, que é a parcela das dotações que o Executivo pode alterar sem precisar da aprovação do Legislativo. Isso porque trecho da emenda apresentada por Álvaro da Universo (PV) para alterar o ...