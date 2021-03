Política Prefeitura denunciada por não licitar contrato para aulas de balé Queixa ao Ministério Público aponta possíveis irregularidades no valor destinado a companhia de dança em meio a crise decorrente da pandemia

A Prefeitura de Ipameri é alvo de denúncia feita ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) por contrato irregular com companhia de balé em meio a pandemia da Covid-19. A Cia de Ballet Farley Júnior dá aulas para cerca de 45 crianças do projeto Estrelas de Ipameri desde a gestão passada. Mas chamou a atenção o valor recebido pela empresa e o contrato com dispensa de licitação em...