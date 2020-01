Política Prefeitura de Goiânia vai continuar pagando salários dentro do mês trabalhado, em 2020 A administração municipal vai seguir cronograma formulado pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin)

A Prefeitura de Goiânia anunciou que, em 2020, vai continuar pagando o salário dos servidores dentro do mês trabalhado. A administração municipal vai seguir cronograma formulado pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), prevendo que ao longo deste ano os vencimentos dos quase 50 mil servidores públicos do município serão creditados no último dia útil do mês. O cronog...