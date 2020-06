Política Prefeitura de Goiânia publica decreto com flexibilizações Diário Oficial do Município traz regras para reabertura de comércio, shoppings e serviços ao público a partir de segunda-feira

As regras da segunda etapa de flexibilização das medidas de isolamento social em Goiânia foram divulgadas no Diário Oficial do Município no início da noite desta sexta-feira (19). O documento, que foi assinado ontem pelo prefeito Iris Rezende (MDB) após reunião do Comitê de Crise, libera o funcionamento do comércio varejista, comércio atacadista, shoppings, serviços e...